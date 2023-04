ATP Montecarlo 2023: Jannik Sinner, che beffa! Sarà n.8 del ranking, ma non avrà un bye al 1° turno (Di lunedì 3 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 17.00 ci Sarà il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Montecarlo 2023, di categoria ATP Masters 1000: per determinare le 16 teste di serie si utilizzerà il ranking ATP rilasciato oggi, nel quale Jannik Sinner si trova al nono posto. L’azzurro dunque, al netto di eventuali defezioni di tennisti che lo precedono in classifica, non riceverà un bye al primo turno, riservato ai primi otto del seeding, trattandosi di un tabellone a 56: Sinner potrebbe scendere in campo già domenica 9, a Pasqua, giorno in cui scatterà il main draw. La prossima settimana, con l’aggiornamento delle classifiche mondiali di lunedì 10 aprile, Jannik Sinner, intanto, ritoccherà il proprio best ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Venerdì 7 aprile alle ore 17.00 ciil sorteggio del tabellone principale del torneo ATP, di categoria ATP Masters 1000: per determinare le 16 teste di serie si utilizzerà ilATP rilasciato oggi, nel qualesi trova al nono posto. L’azzurro dunque, al netto di eventuali defezioni di tennisti che lo precedono in classifica, non riceverà un bye al primo, riservato ai primi otto del seeding, trattandosi di un tabellone a 56:potrebbe scendere in campo già domenica 9, a Pasqua, giorno in cui scatterà il main draw. La prossima settimana, con l’aggiornamento delle classifiche mondiali di lunedì 10 aprile,, intanto, ritoccherà il proprio best ...

