(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo una cavalcata entusiasmante, in cui spicca la splendida vittoria in rimonta con Carlos Alcaraz, è mancato solo l’ultimo passo aper aggiudicarsi il primo Masters 1000 della carriera. Il n.1 d’Italia si è fermato infatti in Finale aa cospetto del russo Daniil, perdendo abbastanza nettamente in due set con il punteggio di 5-7 3-6 in un’ora e mezza di gioco. Sunshine Double comunque molto incoraggiante per il giovane altoatesino classe 2001, che ha trovato una notevole stabilità tecnica e di rendimento sul cemento americano con una semifinale ad Indian Wells (perdendo con Alcaraz) e la finale in Florida, balzando così fino alla nona posizione della classifica mondiale e apprestandosi a ritoccare lunedì prossimo il suo best ranking (diventerà n.8 ATP). “Sicuramente è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Tennis, Jannik #Sinner eliminato da Daniil Medvedev nella finale degli Atp di Miami #sinnermedvedev - Eurosport_IT : Potremmo aver assistito allo scambio simbolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz ???? #MiamiOpen | #Sinner |… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - OA_Sport : ATP Miami, Jannik Sinner rivela: “Mi sentivo un po’ malato. Medvedev è stato coraggioso” - - sportli26181512 : Melissa Satta show in bikini a Miami FOTO: Il suo Matteo Berrettini è uscito ai trentaduesimi di finale del torneo… -

... daè arrivato un selfie dolcissimo (guarda la gallery) che racconta come la loro storia d'... come noto, aveva raggiunto il tennista italiano in Florida per seguirlo nell'1000 , che, ...I due, dopo i giorni trascorsi in Florida, dove Melissa è volata per raggiungere lo sportivo, impegnato con l'di, ora tornano a casa. Matteo ha potuto trascorrere un po' di tempo libero con ...La sconfitta nella finale dicontro Daniil Medvedev è resa meno amara per Jannik Sinner dalla pubblicazione della nuova classifica, dove è rientrato nella top 10, in nona posizione, eguagliando il suo miglior ...

ATP Miami, Sinner ko in finale: vince Medvedev 7-5 6-3 Sky Sport

GIANNESSI-FOGNINI STREAMING GRATIS – Terminata la tournée sul cemento americano con il torneo di Miami, dove Jannik Sinner ha perso ... Oggi, lunedì 3 aprile 2023, prende il via l’ATP 250 di Estoril, ...Niente da fare per Jannick Sinner: per la seconda volta gli sfugge la finale del torneo Atp 1000 di Miami. Il 21enne azzurro ha ceduto al russo 7-5,6-3 ma si consola sapendo che da lunedì sarà il nume ...