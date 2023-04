ATP Marrakech, Gaston l’avversario di Musetti, Munar e Popyrin si impongono sulle wild card casalinghe (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha preso il via il torneo ATP di Marrakech, in Marocco, con le prime quattro partite del tabellone principale. Tra queste c’è il successo di Francesco Passaro, che vince il braccio di ferro con Aslan Karatsev passando così al secondo turno. Sarà Hugo Gaston a tenere a battesimo Lorenzo Musetti nel torneo. Il francese riesce ad avere la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff dopo un match assai combattuto. Dopo aver perso il primo set, Gaston riesce a trovare rimedio alla solidità dell’avversario, concedendo praticamente zero al tedesco. Due le sfide tra l’azzurro e il transalpino, con un successo per parte, alle qualificazioni di Parigi per il secondo, alle NextGen Finals per il primo. Parte bassa del tabellone che vede lo spagnolo Jaume Munar imporsi sulla wild ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha preso il via il torneo ATP di, in Marocco, con le prime quattro partite del tabellone principale. Tra queste c’è il successo di Francesco Passaro, che vince il braccio di ferro con Aslan Karatsev passando così al secondo turno. Sarà Hugoa tenere a battesimo Lorenzonel torneo. Il francese riesce ad avere la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff dopo un match assai combattuto. Dopo aver perso il primo set,riesce a trovare rimedio alla solidità del, concedendo praticamente zero al tedesco. Due le sfide tra l’azzurro e il transalpino, con un successo per parte, alle qualificazioni di Parigi per il secondo, alle NextGen Finals per il primo. Parte bassa del tabellone che vede lo spagnolo Jaumeimporsi sulla...

