Atp Marrakech 2023 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 4 aprile con Bonadio e Vavassori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90Juventino : RT @LorenzoAndreol4: Due su due! Anche Riccardo Bonadio strappa il pass per il main draw del torneo Atp 250 di Marrakech! Il tennista friul… - sportface2016 : #AtpMarrakech 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 4 aprile con #Bonadio e #Vavassori - _ITALIACHEVINCE : ATP Marrakech: Vavassori e Bonadio si aggiudicano un posto nel tabellone principale - - Benzky : RT @Capperleaked: #RBsSportsPlays VIP ?? ATP Estoril Chun Hsin Tseng +2.5 -110 (1 Unit) ATP Marrakech Francesco Passaro ML +115 (2 Units)… - News24Tennis : Il Marrakech Open 2023, conosciuto anche come Grand Prix Hassan II, si terrà dal 3 al 9 aprile a Marrakech, in Maro… -

Il piemontese e il friulano raggiungono così i già presenti Lorenzo Musetti (testa di serie n.1) e Francesco Passaro All'250è andata in scena la giornata decisiva del turno di qualificazioni. A giocarsi l'accesso al tabellone principale anche due italiani: Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio . Vavassori ...Sono diventati quattro gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II",250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sui campi in terra rossa di, in Marocco, che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. Nel tardo pomeriggio esordio ...Arrivano ottime notizie per il tennis azzurro dal Marocco, dove sono in corso le qualificazioni per l'250 di2023 . Andrea Vavassori si è infatti qualificato per il tabellone principale grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bennani . 6 - 2 6 - 3 il punteggio in favore del ...

ATP Marrakech: Vavassori e Bonadio si aggiudicano un posto nel tabellone principale Ubitennis

Si amplia il plotone azzurro presente nel torneo ATP di Marrakech. Oltre a Lorenzo Musetti (testa di serie numero uno) e Francesco Passaro, si sono aggiunti nel tabellone principale anche Andrea Vavas ...Riparte dal torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, da disputarsi sulla terra battuta outdoor la stagione 2023 di Lorenzo Musetti, in cerca di risultati che diano morale, ma non fortunatissimo nel ...