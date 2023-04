ATP Marrakech 2023, primo successo stagionale nel circuito maggiore per Passaro: Karatsev ko (Di lunedì 3 aprile 2023) Bravissimo Francesco Passaro, che conquista il suo primo successo stagionale in un torneo del circuito maggiore: il perugino sconfigge Aslan Karastev con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo 2 ore e 23 minuti, qualificandosi per il secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech. Buona prestazione da parte dell’italiano, che ha sfruttato il difficile stato psicofisico di un Karatsev lontanissimo dai fasti raggiunti nel 2021 e ha messo il russo alle strette in diverse circostanze e lo ha sconfitto in tre set, ottenendo una vittoria importante per iniziare al meglio questo swing primaverile sulla terra battuta. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Alexandre Muller e Richard Gasquet, testa di serie numero 6. Ottovolante di emozioni nel primo set, ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Bravissimo Francesco, che conquista il suoin un torneo del: il perugino sconfigge Aslan Karastev con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo 2 ore e 23 minuti, qualificandosi per il secondo turno dell’ATP 250 di. Buona prestazione da parte dell’italiano, che ha sfruttato il difficile stato psicofisico di unlontanissimo dai fasti raggiunti nel 2021 e ha messo il russo alle strette in diverse circostanze e lo ha sconfitto in tre set, ottenendo una vittoria importante per iniziare al meglio questo swing primaverile sulla terra battuta. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Alexandre Muller e Richard Gasquet, testa di serie numero 6. Ottovolante di emozioni nelset, ...

Atp Marrakech 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 4 aprile con Bonadio e Vavassori Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Marrakech 2023 della giornata di martedì 4 aprile. Ad aprire le danze sul campo centrale alle ore 12:30 italiane saranno lo statunitense Cressy e lo spagnolo Carballes Baena, mentre a seguire ... ATP Marrakech: Vavassori e Bonadio si aggiudicano un posto nel tabellone principale Il piemontese e il friulano raggiungono così i già presenti Lorenzo Musetti (testa di serie n.1) e Francesco Passaro All'ATP 250 Marrakech è andata in scena la giornata decisiva del turno di qualificazioni. A giocarsi l'accesso al tabellone principale anche due italiani: Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio . Vavassori ... Diventano quattro gli azzurri a Marrakech Sono diventati quattro gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco, che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. Nel tardo pomeriggio esordio ... Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di martedì 4 aprile. Ad aprire le danze sul campo centrale alle ore 12:30 italiane saranno lo statunitense Cressy e lo spagnolo Carballes Baena, mentre a seguire ...Il piemontese e il friulano raggiungono così i già presenti Lorenzo Musetti (testa di serie n.1) e Francesco Passaro All'250è andata in scena la giornata decisiva del turno di qualificazioni. A giocarsi l'accesso al tabellone principale anche due italiani: Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio . Vavassori ...Sono diventati quattro gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II",250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sui campi in terra rossa di, in Marocco, che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. Nel tardo pomeriggio esordio ... ATP Marrakech: Vavassori e Bonadio si aggiudicano un posto nel tabellone principale Ubitennis ATP Marrakech 2023: definito l’avversario di Lorenzo Musetti al 2° turno Sarà il transalpino Hugo Gaston l’avversario di Lorenzo Musetti nel secondo turno del torneo ATP di Marrakech, di categoria 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor: il francese ha superato in ... ATP Marrakech 2023: Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio accedono al tabellone principale Si amplia il plotone azzurro presente nel torneo ATP di Marrakech. Oltre a Lorenzo Musetti (testa di serie numero uno) e Francesco Passaro, si sono aggiunti nel tabellone principale anche Andrea Vavas ... Sarà il transalpino Hugo Gaston l’avversario di Lorenzo Musetti nel secondo turno del torneo ATP di Marrakech, di categoria 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor: il francese ha superato in ...Si amplia il plotone azzurro presente nel torneo ATP di Marrakech. Oltre a Lorenzo Musetti (testa di serie numero uno) e Francesco Passaro, si sono aggiunti nel tabellone principale anche Andrea Vavas ...