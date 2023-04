ATP Marrakech 2023: definito l’avversario di Lorenzo Musetti al 2° turno (Di lunedì 3 aprile 2023) Sarà il transalpino Hugo Gaston l’avversario di Lorenzo Musetti nel secondo turno del torneo ATP di Marrakech, di categoria 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor: il francese ha superato in rimonta all’esordio il tedesco Jan-Lennard Struff per 3-6 6-4 7-5. Tra il numero 21 ATP e l’avversario francese, 104 del mondo, ci sono due precedenti: Gaston vinse nel secondo turno delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021 per 3-6 6-3 6-4, Musetti si prese la rivincita pochi giorni dopo, spuntandola nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2021 per 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2. Il terzo scontro diretto tra i due si giocherà mercoledì 5 o giovedì 6, mentre domani si proseguirà con i match del primo turno: il transalpino ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Sarà il transalpino Hugo Gastondinel secondodel torneo ATP di, di categoria 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor: il francese ha superato in rimonta all’esordio il tedesco Jan-Lennard Struff per 3-6 6-4 7-5. Tra il numero 21 ATP efrancese, 104 del mondo, ci sono due precedenti: Gaston vinse nel secondodelle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021 per 3-6 6-3 6-4,si prese la rivincita pochi giorni dopo, spuntandola nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2021 per 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2. Il terzo scontro diretto tra i due si giocherà mercoledì 5 o giovedì 6, mentre domani si proseguirà con i match del primo: il transalpino ...

