ATP Estoril 2023 | risultati 3 aprile | sarà derby argentino agli ottavi tra Sebastian Baez e Pedro Cachin

(Di lunedì 3 aprile 2023) In attesa dei due match in programma quest’oggi con tennisti italiani protagonisti, si sono conclusi i primi due incontri del torneo ATP 250 dell’, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor lusitana doppia vittoria argentina esudamericano. Il numero 5 del seeding,, soffre forse più del dovuto per avere ragione del moldavo Radu Albot, piegato dopo due ore ed undici minuti di gioco con il punteggio di 7-5 7-6 (3). Nel primo set è decisivo il break nell’undicesimo gioco, mentre nel secondo il moldavo va a servire per il parziale sul 5-3, manca un set point, poi al tie breakdomina e chiude i conti.con...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Benzky : RT @Capperleaked: #RBsSportsPlays VIP ?? ATP Estoril Chun Hsin Tseng +2.5 -110 (1 Unit) ATP Marrakech Francesco Passaro ML +115 (2 Units)… - News24Tennis : L'Atp Estoril 250 3 si svolgerà dal 3 al 9 aprile e promette di essere uno spettacolo avvincente. Questo evento ATP… - whodamanny : RT @Capperleaked: #RBsSportsPlays VIP ?? ATP Estoril Chun Hsin Tseng +2.5 -110 (1 Unit) ATP Marrakech Francesco Passaro ML +115 (2 Units)… - T_B_Tennis : ?? ATP Estoril ?? Giannessi VS Fognini ?? Giannessi • 2.50 ???? si tu suis! #TeamParieur - Ftbnews24 : #Tennis, Giannessi-Fognini Streaming GRATIS: dove vedere l’ATP di Estoril in Diretta LIVE #Dirette Live, Tennis -

Si gioca sulla terra rossa. Cinque italiani nel tabellone principale: Fognini, Cecchinato, Zeppieri, Nardi e ...ITALIANI IN CAMPO OGGI250, 1° turno: M. Cecchinato - D. Schwartzman, ore 17 circa, diretta SuperTennis250, 1° turno: F. Fognini - A. Giannessei , ore 18:30 circa, diretta ...... posizionato nella Next Gen Race a metà fra Luca Nardi (n.15), in campo questa settimana nel '250' di, e Luciano Darderi (n.17). PEPPERSTONELive Next Gen Race (20 - 3 - 2023) 1. Carlos ...

Pronostici tennis oggi 3/4/2023: quote Atp Estoril e Atp Marrakesh bwin News Italia

In attesa dei due match in programma quest’oggi con tennisti italiani protagonisti, si sono conclusi i primi due incontri del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor ...Matteo Arnaldi – ATP Challenger Sanremo 2023 (foto: Uff.Stampa Sanremo Tennis Cup) L’italiano sarebbe entrato direttamente in tabellone sia ad Estoril che a Marrakech, ma ha scelto di cancellarsi da ...