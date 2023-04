ATP Estoril 2023 | Marco Cecchinato sorprende Diego Schwartzman in due set

(Di lunedì 3 aprile 2023) Vittoria di rango perall’ATP di. Sulla terra portoghese il siciliano, numero 96 al mondo, si prende la testa di, settima testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6 (10-8) in due ore e cinque minuti. Una sfida che poteva però durare almeno una mezz’ora in meno, con Ceck che ha servito due volte per chiudere la partita e ha vinto soltanto dopo il terzo match point ottenuto nel tie-break. Dopo un inizio ad armi pari, le difficoltà dial servizio vengono a galla nel quinto gioco. La prima fa fatica ad entrare ed il siciliano ne approfitta prendendosi il break, ma l’argentino riesce a farsi valere nel game successivo e a riportare la sfida sul pari. Però i problemi rimangono, e in un amen si ritrova sotto 0-40; le prime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RandomSportb3ts : ATP Estoril Alessandro Giannessi ML +165 - Nicco_D612 : RT @lorenzofares: Ricordi di Buenos Aires 2019: Marco #Cecchinato ???? batte Diego Schwartzman ???? 63 76(8) e approda al 2T dell'#ATP 250 dell… - lorenzofares : Ricordi di Buenos Aires 2019: Marco #Cecchinato ???? batte Diego Schwartzman ???? 63 76(8) e approda al 2T dell'#ATP 25… - TrumpLockz : RT @Capperleaked: #RBsSportsPlays VIP ?? ATP Estoril Chun Hsin Tseng +2.5 -110 (1 Unit) ATP Marrakech Francesco Passaro ML +115 (2 Units)… - margiemixpicks : RT @MatchPo1ntBets: ?? ATP Estoril Alessandro Giannessi +2.5 -110 1U -

250- IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 4 APRILE Estadio Millennium A partire dalle 13:00: Constant Lestienne vs Ben Shelton (8) A seguire: Dominic Thiem vs Sebastian Ofner A seguire: Giulio ...Si gioca sulla terra rossa. Cinque italiani nel tabellone principale: Fognini, Cecchinato, Zeppieri, Nardi e ...ITALIANI IN CAMPO OGGI250, 1° turno: M. Cecchinato - D. Schwartzman, ore 17 circa, diretta SuperTennis250, 1° turno: F. Fognini - A. Giannessei , ore 18:30 circa, diretta ...

Atp Estoril 2023: programma, date, orari, tv Today.it

Vittoria di rango per Marco Cecchinato all’ATP di Estoril. Sulla terra portoghese il siciliano, numero 96 al mondo, si prende la testa di Diego Schwartzman, settima testa di serie del seeding, con il ...In attesa dei due match in programma quest’oggi con tennisti italiani protagonisti, si sono conclusi i primi due incontri del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor ...