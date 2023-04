ATP Estoril 2023 | Fognini domina contro Giannessi | è al secondo turno

(Di lunedì 3 aprile 2023) Fabioin lungo e in largoun Alessandronon al meglio dal punto di vista fisico: il tennista di Arma di Taggia, già nettamente favorito alla vigilia, ha vita ancora più facile viste le condizioni del suo avversario. 6-2 6-1 il punteggio finale in favore del numero 97 del mondo, che vola aldell’ATP 250 die conquista ilsuccesso su 9 match disputati in unche, fin qui, di soddisfazioni gliene ha riversvate pochissime. Il suo prossimo avversario sarà ancora un italiano: Marco Cecchinato, che ha eliminato Diego Schwartzman con lo score di 6-3 7-6, non prima di aver annullato un set point all’argentino nel tiebreak della seconda frazione. Il primo set è un dominio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EstorilOpen 2023, #Fognini domina contro #Giannessi: è al secondo turno - Aquila6811 : RT @lorenzofares: Fabio #Fognini ???? domina 62 61 il derby italiano (e ligure) di 1T del torneo #ATP dell'Estoril ???? vs Alessandro #Gianness… - lorenzofares : Fabio #Fognini ???? domina 62 61 il derby italiano (e ligure) di 1T del torneo #ATP dell'Estoril ???? vs Alessandro… - TENIPOcom : ATP 250 Estoril, Portugal F. Fognini (ITA) d. A. Giannessi (ITA) 6-2 6-1 - jackjack696910 : RT @MatchPo1ntBets: ?? ATP Estoril Alessandro Giannessi +2.5 -110 1U -

Marco Cecchinato gioca un buon match contro Diego Schwartzman al suo esordio nel tabellone principale dell'250 di: il palermitano vince con il punteggio di 6 - 3 7 - 6 e si qualifica per il secondo turno della manifestazione portoghese, dove affronterà uno tra Fabio Fognini e Alessandro ...250- IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 4 APRILE Estadio Millennium A partire dalle 13:00: Constant Lestienne vs Ben Shelton (8) A seguire: Dominic Thiem vs Sebastian Ofner A seguire: Giulio ...Si gioca sulla terra rossa. Cinque italiani nel tabellone principale: Fognini, Cecchinato, Zeppieri, Nardi e ...

Atp Estoril 2023: programma, date, orari, tv Today.it

ESTORIL (Portogallo) - Marco Cecchinato approda agli ottavi del "Millennium Estoril Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo.In attesa dei due match in programma quest’oggi con tennisti italiani protagonisti, si sono conclusi i primi due incontri del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor lu ...