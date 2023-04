Atlantista e sovranista: dall’Italia alla Finlandia il trend elettorale che appanna l’europeismo (Di lunedì 3 aprile 2023) A Helsinki sconfitta la premier socialista uscente Sanna Marin, si afferma il centrodestra moderato e nazionalista. Dopo la Svezia, il governo Meloni, la crisi di Macron e di Scholz, quello finlandese è un altro campanello d’allarme per le alleanze progressiste in vista delle europee 2024 Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 aprile 2023) A Helsinki sconfitta la premier socialista uscente Sanna Marin, si afferma il centrodestra moderato e nazionalista. Dopo la Svezia, il governo Meloni, la crisi di Macron e di Scholz, quello finlandese è un altro campanello d’rme per le alleanze progressiste in vista delle europee 2024

