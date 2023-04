Atelier Emè, collezione Cerimonia: in passerella i colori e i profumi della Primavera (Di lunedì 3 aprile 2023) È un Sogno di Primavera dal quale non ci si vorrebbe svegliare quello che è stato presentato da Atelier Emé a piazza Vanvitelli 10. È sbocciata la stagione più attesa non solo sugli abiti da Cerimonia del brand del gruppo Calzedonia declinati nella palette di colori più accesi e di tendenza, ma ovunque: dipingendo di fiori ed energia vitaminica l’evento coordinato dal team Le Mille Me Communication. Martina De Gregorio e il suo fedelissimo staff, sulle note del dj set di Luxury Events Napoli, hanno accolto amici, clienti e residenti del quartiere in un’atmosfera fiabesca, tra proposte decorative firmate La Cucina dei Fiori che coniugano natura e design, e i dissetanti cocktail di Tanya Future Barcatering. A proposito di colore, l’evento ha avuto un tocco artistico grazie all’esposizione delle opere astratte su tela ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) È un Sogno didal quale non ci si vorrebbe svegliare quello che è stato presentato daEmé a piazza Vanvitelli 10. È sbocciata la stagione più attesa non solo sugli abiti dadel brand del gruppo Calzedonia declinati nella palette dipiù accesi e di tendenza, ma ovunque: dipingendo di fiori ed energia vitaminica l’evento coordinato dal team Le Mille Me Communication. Martina De Gregorio e il suo fedelissimo staff, sulle note del dj set di Luxury Events Napoli, hanno accolto amici, clienti e residenti del quartiere in un’atmosfera fiabesca, tra proposte decorative firmate La Cucina dei Fiori che coniugano natura e design, e i dissetanti cocktail di Tanya Future Barcatering. A proposito di colore, l’evento ha avuto un tocco artistico grazie all’esposizione delle opere astratte su tela ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... latwittipe : @76_bianchina Secondo me abito fiorato nei toni del lilla e verde con fusciacca in vita di Ottod’Ame oppure jumpsui… - Joyofli79316250 : RT @VanityFairIt: Atelier Emé, ecco la collezione Cerimonia della primavera 2023 - VanityFairIt : Atelier Emé, ecco la collezione Cerimonia della primavera 2023 - BEAUTYDEAit : Abiti da cerimonia Atelier Emé 2023: intera collezione Scopriamo tutti i nuovi abiti da cerimonia Atelier Emé 2023,… - fashionpresstop : Love Is In The Air, la nuova campagna di Atelier Emé -

Idee per il matrimonio 2023 e 2024 da sogno ma spendendo poco prendendo spunto da Laura Pausini Da Pronovias ad Atelier Emé fino a Nicole Spose tornano di moda le mantelle con strascico . Inoltre, dopo il matrimonio di Laura Pausini, sono richiestissimi gli abiti vintage magari completati da ... Stella Giannicola, 25 anni dedicati alla bellezza: party in Viale Gramsci con Gianluca Mech e Valeria Marini All'evento, coordinato dall'agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication in pink look Le Zirre Napoli e Atelier Emé, hanno partecipato, tra gli altri, il celebre fondatore del metodo ... Love Is In The Air, la nuova campagna di Atelier Emé Atelier Emé ha scelto proprio il tema della fuga d'amore per la sua Nuova Campagna, che vede protagonista la modella Maartaje Verhoef immortalata dal fotografo Xavi ... Da Pronovias adEmé fino a Nicole Spose tornano di moda le mantelle con strascico . Inoltre, dopo il matrimonio di Laura Pausini, sono richiestissimi gli abiti vintage magari completati da ...All'evento, coordinato dall'agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication in pink look Le Zirre Napoli eEmé, hanno partecipato, tra gli altri, il celebre fondatore del metodo ...Emé ha scelto proprio il tema della fuga d'amore per la sua Nuova Campagna, che vede protagonista la modella Maartaje Verhoef immortalata dal fotografo Xavi ...