Atalanta Vs Bologna: probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I nerazzurri seguono sempre un posto in Champions League, mentre i rossoblù si candidano come sorpresa stagionale. Atalanta Vs Bologna si giocherà sabato 8 aprile 2023 alle ore 16.30 presso il Gewiss Stadium.

Atalanta VS Bologna: LE probabili formazioni

Gasperini rilascerà la coppia titolare d'attacco Hojlund-Zapata con Pasalic alle loro spalle. De Roon e Koopmeiners in mediana, mentre Maehle e Zappacosta saranno gli esterni. In difesa, spazio a Demiral, Scalvini e Palomino. Tra i rossoblù, ancira fuori Arnautovic, toccherà ancora a Barrow il ruolo di punta centrale con Orsolini, Ferguson e Kyryakopulos a sostegno. Confermata a centrocampo la coppia Dominguez-Schouten, cosi come in difesa ...

