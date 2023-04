Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta, ricaduta per Koopmeiners: Il centrocampista olandese dell'Atalanta Teun Koopmeiners, che era a un passo d… -

... l' Inter ha iniziato a lavorare per sostituire lo sloveno nel miglior modo possibile e la scelta sarebbesu Merih Demiral , difensore turco dell'ed ex centrale della Juventus . ..."E' motivo di orgoglio che la scelta siasul Genoa, considerando le alternative che la ... un'in emergenza fa a pezzi una Sampdoria disastrosa: a Marassi finisce 1 - 3 Posted on 27 ...Unaper il bomber austriaco Arnautovic è dunque pronto a ricominciare le dovute le terapie ... indisponibili e giocatori in dubbio(28giornata: Cremonese -) DJIMSITI : ...

Scelte obbligate in attacco per Ballardini che schiera Tsadjout e Dessers. Ancora out Chiriches. Gasperini potrebbe optare per la soluzione tutta colombiana in attacco anche se sembra più probabile la ...Slitta ancora il rientro del centrocampista olandese, che non sarà a disposizione sabato (primo aprile) in occasione della trasferta che l’Atalanta affronterà sul ... venerdì dopo l’allenamento.