Atalanta, per il Bologna può rientrare Djimsiti. Koopmeiners ancora da valutare (Di lunedì 3 aprile 2023) Zingonia. Berat Djimsiti sì o no? Teun Koopmeiners sì o no? Sono questi i due punti di domanda che l’Atalanta deve sciogliere in vista della partita contro il Bologna di sabato (8 aprile) alle 16.30 al Gewiss Stadium. Nodi che si scioglieranno nelle ultime ore pre-gara, ma sull’albanese ci sono i primi segnali positivi. Il classe 1993 ha svolto parte della seduta di lunedì in gruppo, al contrario di quanto ha fatto l’olandese, che si è invece dedicato soltanto al lavoro individuale, come anche Lukas Vorlicky. Il recupero di Djimsiti sarà particolarmente utile per non lasciare eccessivamente scoperta una difesa che non potrà contare certamente su Rafael Toloi, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione dello Zini. Per Koopmeiners, che sembrava avviato sulla via del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 aprile 2023) Zingonia. Beratsì o no? Teunsì o no? Sono questi i due punti di domanda che l’deve sciogliere in vista della partita contro ildi sabato (8 aprile) alle 16.30 al Gewiss Stadium. Nodi che si scioglieranno nelle ultime ore pre-gara, ma sull’albanese ci sono i primi segnali positivi. Il classe 1993 ha svolto parte della seduta di lunedì in gruppo, al contrario di quanto ha fatto l’olandese, che si è invece dedicato soltanto al lavoro individuale, come anche Lukas Vorlicky. Il recupero disarà particolarmente utile per non lasciare eccessivamente scoperta una difesa che non potrà contare certamente su Rafael Toloi, chiamato a scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione dello Zini. Per, che sembrava avviato sulla via del ...

