Atalanta, Koopmeiners e Djimsiti vicini al ritorno contro il Bologna (Di lunedì 3 aprile 2023) In vista della sfida contro il Bologna, si avvicina sempre più il ritorno in casa Atalanta sia di Koopmeiners che di Djimsiti Empoli, Cremonese e ora il tour de force degli scontri diretti europei partendo dal Bologna. L'Atalanta vola sulle ali dell'entusiasmo, e Gasperini per sabato è pronto ad arricchire la rosa con il ritorno di Koopmeiners e Djimsiti. Nonostante entrambi potevano essere tranquillamente convocati per Cremona, dall'altra parte è stato deciso in maniera precauzionale di preservarli per lo scontro diretto contro il Bologna. Da oggi il centrocampista e il difensore ritorneranno ad allenarsi in gruppo a Zingonia.

