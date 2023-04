Atalanta, emergenza in difesa in vista del Bologna (Di lunedì 3 aprile 2023) Alla vigilia di Pasqua l'Atalanta ospiterà in casa il Bologna, alle 16.30, e mister Gasperini inizierà oggi pomeriggio a disegnare... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023) Alla vigilia di Pasqua l'ospiterà in casa il, alle 16.30, e mister Gasperini inizierà oggi pomeriggio a disegnare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atalanta, emergenza in difesa in vista del Bologna: Alla vigilia di Pasqua l'Atalanta ospiterà in casa il Bologna,… -