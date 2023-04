Associazione Libellule Onlus | come diventare sostenitrici e perché

Leggi su iodonna

(Di lunedì 3 aprile 2023)di un’quella dinon vuol dire semplicemente fare una donazione di 5 o 10 (o più) euro al mese. Significa entrare in un mondo allo stesso tempo reale e utopistico, visionario e concreto.i medici e le volontarie, che spesso sono pazienti o ex pazienti oncologiche, hanno creato negli anni un luogo accogliente e proattivo al quale affidarsi con la massima fiducia per proteggere la propria salute. Leggi anche › Psiconcologia: dalla diagnosi di un tumore,affrontare la cura del corpo e della mente › Diagnosi di tumore: e adesso? L’aiuto prezioso ...