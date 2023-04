Assegno unico 2023, online il nuovo simulatore: come calcolare l’importo spettante (Di lunedì 3 aprile 2023) È online il nuovo simulatore Inps per il calcolo dell’importo dell’Assegno unico 2023. A comunicarlo è lo stesso Istituto con il Messaggio numero 1256 del 3 aprile 2023, in cui si legge che l’aggiornamento si è reso necessario per implementare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio. Inoltre, sempre nello stesso Messaggio, l’Inps comunica che è stata aggiornata la procedura per l’invio della domanda con l’introduzione di nuove funzionalità per Patronati e cittadini. Tra le novità, in caso di decesso del genitore richiedente o decesso di entrambi i genitori è ora possibile presentare domanda di subentro come “genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 aprile 2023) ÈilInps per il calcolo deldell’. A comunicarlo è lo stesso Istituto con il Messaggio numero 1256 del 3 aprile, in cui si legge che l’aggiornamento si è reso necessario per implementare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio. Inoltre, sempre nello stesso Messaggio, l’Inps comunica che è stata aggiornata la procedura per l’invio della domanda con l’introduzione di nuove funzionalità per Patronati e cittadini. Tra le novità, in caso di decesso del genitore richiedente o decesso di entrambi i genitori è ora possibile presentare domanda di subentro“genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wordweb81 : Nuovo simulatore #AssegnoUnico online dal 3 aprile, come funziona - qui_finanza : Assegno unico, nuovo simulatore per il calcolo degli importi - TecnicaScuola : Assegno Unico, nuovo simulatore e nuove funzionalità per presentare domanda -- - orizzontescuola : Assegno unico figli, ecco il nuovo simulatore INPS che calcola gli importi spettanti nel 2023 - p_durantescuola : INPS – Messaggio n. 1256 del 03/04/2023 – Rilascio nuovo simulatore dell’importo dell’Assegno Unico e Universale per -