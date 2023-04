Ascolti tv Resta con me e Lo Show dei Record | chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di domenica 2 aprile 2023

(Di lunedì 3 aprile 2023)tv, chi hala gara tra la penultima puntata della fictioncon me su Rai 1 e Lodei, losu Canale 5?sera,, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scud, dall’altra Gerry Scotti e i suoida ogni parte del mondo. Ecco chi hatvcon me e LodeiDalle 10.00 saranno trasmessi i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Lo Show dei Record, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di domenica 2 aprile 2023… - infoitcultura : Ascolti tv, 'Resta con me' vince il prime time con oltre 3,8 mln - occhio_notizie : Maria De Filippi ha conquistato, ancora una volta, il pubblico di Canale 5 in prima serata contro Il cantante masch… - williamsmjle : Gli hippoppari sterminati, Alessio resta fino alla finale mi ascolti grz #Amici22 - infoitcultura : Ascolti tv, 'Resta con me' vince il prime time con oltre 3,8 mln » LO_SPECIALE -

Ma la cosa più importante è che glisi sono mantenuti stabili e costanti per tutte le ... E mentre nella nuova puntata dicon me una tragedia colpirà Diego l'attore protagonista sui motivi ...... ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni, che si avvia verso il gran finale con buoni(ma senza grandi picchi). Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda domenica 2 aprile....Rai1 chiude la praticacon Me . Dopo settimane di ottimi, la fiction con Francesco Arca torna in onda nel prime time della prima rete Rai proprio con gli ultimi episodi sia oggi, 2 aprile, che domani, lunedì 3.

Ascolti tv 27 marzo: chi ha vinto tra Resta con me e il Grande ... Fanpage.it

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la penultima puntata della fiction Resta con me su Rai 1 e Lo Show dei Record, lo show su Canale 5 Ieri sera, domenica 2 aprile 2023, sono andati in onda alcuni ...Rai1 chiude la pratica Resta con Me. Dopo settimane di ottimi ascolti, la fiction con Francesco Arca torna in onda nel prime time della prima rete Rai proprio con gli ultimi episodi sia oggi, 2 aprile ...