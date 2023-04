Ascolti tv, i dati di domenica 2 aprile 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Come sono andati i dati Auditel Nella serata di ieri, domenica 2 aprile 2023, su Rai Uno Resta con Me conquista 3.408.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record si piazza alle spalle con 2.222.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles coinvolge 738.000 spettatori (3.7%), mentre Blue Bloods 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside porta a casa 1.125.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa fa registrare 2.191.000 spettatori pari all’11.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.425.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 431.000 spettatori (3%). L'articolo proviene da 361 Magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Come sono anAuditel Nella serata di ieri,, su Rai Uno Resta con Me conquista 3.408.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record si piazza alle spalle con 2.222.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles coinvolge 738.000 spettatori (3.7%), mentre Blue Bloods 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside porta a casa 1.125.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa fa registrare 2.191.000 spettatori pari all’11.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.425.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 431.000 spettatori (3%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

