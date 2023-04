Ascolti TV | Domenica 2 aprile 2023. Resta con Me (19.3% – 3,4 mln) domina contro i Record (14.3% – 2,2 mln), Fazio 11.1% e 9.8% (2,2 e 1,4 mln), sale Inside (6.6% – 1,1 mln). Tv8 9.6% con la Formula1 e 6% con la MotoGP (Di lunedì 3 aprile 2023) Resta con Me Nella serata di ieri, Domenica 2 aprile 2023, su Rai1 Resta con Me ha conquistato 3.408.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.222.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 738.000 spettatori (3.7%), mentre Blue Bloods 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.125.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.191.000 spettatori pari all’11.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.425.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 431.000 spettatori (3%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 4.9%. Su Tv8 la differita del ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 aprile 2023)con Me Nella serata di ieri,, su Rai1con Me ha conquistato 3.408.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale5 Lo Show deiha raccolto 2.222.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 738.000 spettatori (3.7%), mentre Blue Bloods 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Le Iene presentano:è scelto da 1.125.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.191.000 spettatori pari all’11.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.425.000 spettatori pari al 9.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 431.000 spettatori (3%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 706.000 spettatori pari al 4.9%. Su Tv8 la differita del ...

