Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 2 aprile 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 2 aprile 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3408 spettatori (19,34% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2222 spettatori (share 14,32%). Su Italia1 il programma Le Iene Presentano: inside ha ottenuto 1125 spettatori (6,63%); su Rai2 l'episodio di N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 738 spettatori (3,67%) mentre quello di Blue Bloods 730 (3,81%) spettatori, mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2191 spettatori (11,09%) nella prima parte e propria e 1425 (9,81%) nel Tavolo. Su Rete4 la puntata del ...

