Ascolti Tv 2 Aprile 2023 | Resta Con Me è la più vista

(Di lunedì 3 aprile 2023) 3,408 milioni per la fiction di Rai1 Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Domenica 2: Standard Auditel Palinsesti 02 04 23 Standard Auditel Fasce 02 04 23 (Nella fotocon Me) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvzoomitalia : #AscoltiTv 2 Aprile 2023: #RestaConMe è la più vista - fabiofabbretti : Su Sky alle 7 di mattina la diretta dell'#AustralianGP di #Formula1 tocca il 12% (622.000 spettatori) - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 2 aprile 2023: Resta con me supera lo Show dei record, bene Fazio e il Motomondiale… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #2aprile ?? - fabiofabbretti : La domenica delle palme fa volare #ASuaImmagine al 24.5% e la Santa Messa al 29.4%. Mega traino che #LineaVerde tie… -

approfondimento I 19 concerti da non perdere ad2023 FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al terzo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 2: vince l'Italia. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, Resta con me : 3.408.tv di domenica 22023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Resta con me " contro " Guinness " Lo Show dei Record ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 1 aprile 2023: Amici batte Il Cantante Mascherato, chi è l'eliminato Virgilio Notizie

Ieri, sabato 1° aprile, nuovo appuntamento con Il Cantante Mascherato ... "Il Cantante Mascherato" cancellato «Ascolti flop e costi troppo alti»: ecco cosa sta succedendo Ippopotamo è stato eliminato ...I protagonisti di un suo romanzo sono un padre e un figlio adolescente che si ritrovano attraverso la malattia. Ancora oggi molte persone nascondono questa condizione per timore di essere discriminate ...