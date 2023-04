ASCOLTI TV 2 APRILE 2023: RESTA CON ME (19,3%), LO SHOW DEI RECORD (14,3%), CHE TEMPO CHE FA (11,1%), DOMENICA IN (21,2%+18%+17,2%), TERRA AMARA (18.4%) (Di lunedì 3 aprile 2023) ASCOLTI TV 2 APRILE 2023 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – 261 13.40Tg1 – xIn Famiglia – 614 16.70In Famiglia – 1517 23.50S. Messa del Papa – 2146 29.40A Sua Immagine – 2160 24.50Angelus – Linea Verde – 2406 21.80 + 3023 24.10Tg1 – 3932 28.40Pres. DOMENICA In – 2378 18.00DOMENICA In – 2654 21.20 + 2131 18.00DOMENICA In – 1905 17.20Da Noi A Ruota Libera – 1751 15.20L’Eredità – 2617 19.20L’Eredità – 3643 22.50Tg1 – 4143 22.20Soliti Ignoti – 4421 22.20RESTA Con Me – 3408 19.30Speciale Tg1 – 508 7.10 Prima Pagina – xTg5 – 1196 21.70Tg5 Speciale – 689 10.40Santa Messa – 852 12.40Storie Melaverde – 756 10.30Storie Melaverde – 1046 13.10Melaverde (R) – 1911 18.20Tg5 – 2891 21.50Arca di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 aprile 2023)TV 2· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – 261 13.40Tg1 – xIn Famiglia – 614 16.70In Famiglia – 1517 23.50S. Messa del Papa – 2146 29.40A Sua Immagine – 2160 24.50Angelus – Linea Verde – 2406 21.80 + 3023 24.10Tg1 – 3932 28.40Pres.In – 2378 18.00In – 2654 21.20 + 2131 18.00In – 1905 17.20Da Noi A Ruota Libera – 1751 15.20L’Eredità – 2617 19.20L’Eredità – 3643 22.50Tg1 – 4143 22.20Soliti Ignoti – 4421 22.20Con Me – 3408 19.30Speciale Tg1 – 508 7.10 Prima Pagina – xTg5 – 1196 21.70Tg5 Speciale – 689 10.40Santa Messa – 852 12.40Storie Melaverde – 756 10.30Storie Melaverde – 1046 13.10Melaverde (R) – 1911 18.20Tg5 – 2891 21.50Arca di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : Benissimo Tv8 al pomeriggio con la #Formula1 (9.6%) e in prima serata con la #MotoGP (6%). Entrambe le gare erano i… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 2 aprile 2023: Resta con me a 3,4 mln (19,2%), Lo show dei Record a 2,2 mln (14,3%), CTCF 2,2 m… - pinguina43 : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Domenica 2 aprile 2023· Resta con Me (19.3% – 3,4 mln) domina contro i Record (14.3% – 2,2 mln), Fazio 11.… - davidemaggio : Ascolti TV | Domenica 2 aprile 2023· Resta con Me (19.3% – 3,4 mln) domina contro i Record (14.3% – 2,2 mln), Faz… - fraversion : RT @fabiofabbretti: #RestaConMe (19.3% - 3,4 mln) domina contro #LoShowDeiRecord (14.3% - 2,2 mln), #CTCF 11.1% e 9.8% (2,2 e 1,4 mln), sal… -