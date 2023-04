ASCOLTI MARZO 2023: CANALE 5 SUPERA RAI1 NELLE 24 ORE, IN CALO RETE 4 E LA7 (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli ASCOLTI di MARZO 2023 NELLE 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. CANALE 5 dopo tanto tempo è tornata leader NELLE 24 ore mensili, SUPERAndo RAI1 che mantiene invece la leadership nella fascia più pregiata, la prima serata. 24 ORE Nel mese di MARZO 2023 la RETE più seguita è CANALE 5. NELLE 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 18,70%, in aumento dell’1,32% rispetto a MARZO 2022. Rai2 invece ottiene il 5,34% medio, in CALO dello 0,91% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra NELLE 24 ore uno share del 7,35%, in CALO aumento dello 0,41%. Tra le ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 aprile 2023) Glidi24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane.5 dopo tanto tempo è tornata leader24 ore mensili,ndoche mantiene invece la leadership nella fascia più pregiata, la prima serata. 24 ORE Nel mese dilapiù seguita è5.24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 18,70%, in aumento dell’1,32% rispetto a2022. Rai2 invece ottiene il 5,34% medio, indello 0,91% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra24 ore uno share del 7,35%, inaumento dello 0,41%. Tra le ...

