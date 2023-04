Ascolti Grande Fratello Story: tutti i dati auditel delle finali (Di lunedì 3 aprile 2023) Paola Di Benedetto vince il GF Vip 4 Il Grande Fratello Vip 7 arriva all’appuntamento finale con una media di circa 2,6 milioni di spettatori e uno share pari al 20.5%. In quanti saluteranno l’edizione in corso lunga 45 puntate? In attesa del verdetto di auditel (ricordiamo il cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, che dallo scorso maggio comporta uno share – a parità di numero di spettatori – in rialzo), ripercorriamo gli Ascolti portati a casa da Canale 5 con tutte le finali del format Grande Fratello, sia Vip che Nip, in più di vent’anni di storia, dall’ultima alla prima datata dicembre 2000. Grande Fratello: tutti gli Ascolti delle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Paola Di Benedetto vince il GF Vip 4 IlVip 7 arriva all’appuntamento finale con una media di circa 2,6 milioni di spettatori e uno share pari al 20.5%. In quanti saluteranno l’edizione in corso lunga 45 puntate? In attesa del verdetto di(ricordiamo il cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, che dallo scorso maggio comporta uno share – a parità di numero di spettatori – in rialzo), ripercorriamo gliportati a casa da Canale 5 con tutte ledel format, sia Vip che Nip, in più di vent’anni di storia, dall’ultima alla prima datata dicembre 2000.gli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : Ascolti Grande Fratello Story: tutti i dati auditel delle finali. La più vista è la primissima datata dicembre 2000… - lyinglullaby : @crackoflight_ Per carità, il giornalismo da due lire è sempre dietro l'angolo, ma la colpa è della R41 stessa che… - MissBaghi : La più grande sconfitta saranno gli ascolti della finale: i protagonisti di questa “FOLLE” edizione sono fuori e pe… - Legionsaber : @Sofia23062528 infatti ascolti calati per il grande intrattenimento di sparta LA MERDA piu totale tanto da intervin… - Giada70204001 : @crazy_cisco @falcions85 Ci vorrebbe un cambiamento radicale in Rai iniziando dal daytime via il tg uno e scusate x… -