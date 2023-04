Articolo 31: la biografia (Di lunedì 3 aprile 2023) MILANO – Gli Articolo 31, duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), sono uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Originariamente il nome del gruppo avrebbe dovuto essere “Articolo 41” (da un Articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose) ma, su suggerimento di un professore universitario, lo cambiano in “Articolo 31”. Con il tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 aprile 2023) MILANO – Gli31, duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), sono uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Originariamente il nome del gruppo avrebbe dovuto essere “41” (da undi legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose) ma, su suggerimento di un professore universitario, lo cambiano in “31”. Con il tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. ...

Articolo 31: la biografia

MILANO – Gli Articolo 31, duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), sono uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. I due si conoscono durante una festa nel 1990 a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell'epoca d'oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Originariamente il nome del gruppo avrebbe dovuto essere "Articolo 41" (da un Articolo di legge che prevede la possibilità di essere esentati dal servizio militare per sindromi nervose) ma, su suggerimento di un professore universitario, lo cambiano in "Articolo 31". Con il tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili.