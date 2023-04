Armata o difensiva | la neutralità di Svizzera e Austria è sempre meno sostenibile

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nell’Europa orientale gli ucraini combattono in trincea, mentre più a Ovest le capitali europee sono alle prese con un nuovo ordine mondiale, in cui la guerra non è più solo teorica. Un pensiero che, nel cuore del continente, sta attanagliando anche svizzeri eci: nel loro caso, il dibattito assume proporzioni esistenziali, considerando quanto laabbia plasmato la loro identità nazionale. Nella capitale elvetica di Berna, le sue aule parlamentari decorate con vetrate sgargianti e legno lucido ospitano il confronto su cosa significhiin una nuova era di guerra per l’Europa. A poco più di ottocento chilometri, nella città di Vienna, la discussione somiglia molto a quella. L’invasione russa ha sconvolto le politiche di difesa del continente; la portata del conflitto in Ucraina ha ...