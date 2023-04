Arezzo | chef rischia la chiusura | “Ristorante vuoto da quando ho detto di essere gay”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Vedo gli altri ristoranti pieni anche durante la settimana e il mio no: e il motivo è uno solo, perché sono gay”. Mariano Scognamiglio, 54 anni, ristoratore napoletano, da 20 anni ad, con le radici in una fiction celebre come Un posto al sole, non si dà pace. “Vengono da me dalla mia Napoli, da tutte le vallate, un cliente si è fatto 130 chilometri pur di mangiare qui: da, ormai la mia città, solo pochi”. La discesa La sua discesa era iniziata una volta raggiunta la vetta: protagonista di Quattro Ristoranti, la celebre trasmissione di Alessandro Borghese che mette a confronto zona per zona alcuni. In quella sede fece coming out e quell’outing fu rilanciato dappertutto: la storia d’amore con Gianfranco, il suo compagno nella vita e sul lavoro. Il coming out Un legame mai nascosto davanti alle telecamere. “Anzi, mi ...