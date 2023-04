Area piccola

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Pubblichiamo un estratto dal romanzo di Giorgia Bernardini “” pubblicato da Marsilio. La mattina presto via Parma è solo una linea scura che termina dietro la curva dei palazzi. Il tonfo del suo peso che ricade sul parquet riempie ogni spazio della palestra. Fuori da lì non accade niente: è dentro il campo che succede tutto. Chris estrae dal cesto il pallone su cui è scritto il suo nome, lo rigira fra le dita, se lo passa da una mano all’altra con piccole frustate del polso, si esercita in passaggi brevi e serrati. Sotto il getto zenitale dei fari, le linee bianche che disegnano il campo di La Spezia sembrano i confini immacolati di un recinto sacro. La rete del canestro è immobile, aspetta solo che entri un tiro perfetto: niente anello, niente rete. La palla l’attraversa senza interferire con nulla, se non con un numero sul tabellone luminoso. Chris fa un palleggio – la ...