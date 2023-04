Arbitro di basket giovanile vittima degli insulti razzisti dei genitori | “È la terza volta | ma non mi arrendo”

(Di lunedì 3 aprile 2023)prima piovuti dagli spalti e poi fuori dal palazzetto ripetuti in faccia a un giovanedi 19 anni. È successo sabato scorso durante una partita didel campionato toscano under 14 tra Don Bosco e Poggibonsi al PalaMacchia di Livorno. Nei minuti finale del match l’Moustapha Ndiaye ha concesso due tiri liberi agli ospiti e poi un terzo per le proteste dell’allenatore. Una decisione peraltro ininfluente, perché il Don Bosco li ha sbagliati e la gara è terminata sul 50 a 51. Tanto è bastato comunque per scatenare l’odio razzista deidella squadra senese sugli spalti. Non solo, perché Ndiaye è stato anche successivamente avvicinato e aggredito verbalmente, come ha raccontato in un’intervista a Il Tirreno: “Dagli spalti una donna ha urlato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... labrosport : Il 'fattaccio' è avvenuto all'esterno del palaMacchia a Livorno, al termine della sfida tra gli U14 Don Bosco e Pog… - corrierefirenze : Livorno, offese razziste ad arbitro di basket di colore - SportRepubblica : Basket giovanile a Donoratico, dagli spalti offese razziste all'arbitro di colore [aggiornamento delle 13:42] - rep_firenze : Basket giovanile a Donoratico, dagli spalti offese razziste all'arbitro di colore [aggiornamento delle 13:36]… - TirrenoLivorno : È quanto successo in una partita di basket giovanile under 14. Le offese dei tifosi del Poggibonsi. Il fischietto d… -

: Paternicò, Bartoli, Capotorto Foto: ufficio stampa Scafati1969A2: Brutta sconfitta per la Pallacanestro Trapani in trasferta a Nardò per 101 - 86. ...: Sig. Giorgio Fragalà sezione Acireale. = '1680499033' AND banner_sld = 'marsala' AND ...Parliamo di calcio, quello sport che si gioca in 11, ci sono due porte, un... Ricordi 'Non ... Neppure questo Napoli 'Il calcio è uno sport di squadra ma, a differenza dio volley, non ...

Livorno, offese razziste ad arbitro di basket di colore Corriere Fiorentino

Insulti razzisti prima piovuti dagli spalti e poi fuori dal palazzetto ripetuti in faccia a un giovane arbitro di 19 anni. È successo sabato scorso durante una partita di basket del campionato toscano ...A seguito della gara tra GeVi Napoli Basket e Germani Brescia ... per offese e minacce collettive e sporadiche nei confronti degli arbitri, anche agitando il tunnel di accesso agli spogliatoi al ...