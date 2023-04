Arbitri e non solo, è una Strega con i nervi tesi (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa quando Roberto Stellone ha preso in mano le redini del Benevento, il rapporto con i direttori di gara non può certo considerarsi idilliaco. Nelle ultime giornate, le decisioni arbitrali sono spesso finite nel mirino della critica. Le sfide contro Ascoli, Como e l’ultima col Bari, ad esempio, portano impresso il marchio degli errori dei fischietti, troppo zelanti nello estrasse cartellini, finiti col pesare sull’andamento delle contese. Un rapporto teso, aggravatosi con l’avvento in panchina del tecnico romano e certificato dalle 95 ammonizioni e 8 espulsioni rimediate dai calciatori giallorossi in 31 giornate di campionato (stando ai comunicati ufficiali e anticipando quello di domani). Un dato che di certo non varrà la “coppa disciplina” alla Strega, che conferma non solo la relazione conflittuale con gli Arbitri ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa quando Roberto Stellone ha preso in mano le redini del Benevento, il rapporto con i direttori di gara non può certo considerarsi idilliaco. Nelle ultime giornate, le decisioni arbitrali sono spesso finite nel mirino della critica. Le sfide contro Ascoli, Como e l’ultima col Bari, ad esempio, portano impresso il marchio degli errori dei fischietti, troppo zelanti nello estrasse cartellini, finiti col pesare sull’andamento delle contese. Un rapporto teso, aggravatosi con l’avvento in panchina del tecnico romano e certificato dalle 95 ammonizioni e 8 espulsioni rimediate dai calciatori giallorossi in 31 giornate di campionato (stando ai comunicati ufficiali e anticipando quello di domani). Un dato che di certo non varrà la “coppa disciplina” alla Strega, che conferma nonla relazione conflittuale con glima ...

