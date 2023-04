Apuane, escursione tragica: morta docente del liceo musicale di Lucca. Ferito grave un 30enne. Perito uno dei 2 cani (Di lunedì 3 aprile 2023) E' finita in tragedia un'escursione sulle Apuane. Dove è morta Giovanna Di Nardo, 56 anni, nata a Villa Collemandina ma residente a Viareggio, docente del liceo musicale di Lucca. Ferito gravemente un uomo di 30 anni che era con lei. Morto anche uno dei due cani di grossa taglia partiti insieme ai due escursionisti Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 aprile 2023) E' finita in tragedia un'sulle. Dove èGiovanna Di Nardo, 56 anni, nata a Villa Collemandina ma residente a Viareggio,deldimente un uomo di 30 anni che era con lei. Morto anche uno dei duedi grossa taglia partiti insieme ai due escursionisti

