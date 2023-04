Aprilia / Violenza e abusi, inaugurato lo spazio protetto “Ti ascolto” presso il Reparto dei Carabinieri (Di lunedì 3 aprile 2023) Aprilia – Questa mattina, alla presenza delle massime autorità provinciali e locali, è stata inaugurata presso il Reparto Territoriale di Aprilia, la stanza “Ti ascolto”, un ambiente per l’accoglienza e l’ascolto protetto di soggetti vulnerabili vittime dei reati di Violenza e abusi. L’iniziativa è stata possibile grazie al progetto fortemente voluto dalla Presidente dell’Associazione “Centro L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 3 aprile 2023)– Questa mattina, alla presenza delle massime autorità provinciali e locali, è stata inauguratailTerritoriale di, la stanza “Ti”, un ambiente per l’accoglienza e l’di soggetti vulnerabili vittime dei reati di. L’iniziativa è stata possibile grazie al progetto fortemente voluto dalla Presidente dell’Associazione “Centro L'articolo Temporeale Quotidiano.

