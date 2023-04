Antonio Capuano critica Mare Fuori | tutti troppo belli e alla moda

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nelle scorse ore, nel corso di un’intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, il leggendario regista napoletanosi è espresso in meritoserie RAI: e no, non sembra essergli piaciuta granché… perlomeno da un certo punto di vista Nel bene e nel male, seppur con qualche ingenuità, a noiè piaciuta quasi in toto. Sicuramente la terza stagione, di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata che potete trovare cliccando qui, è quella più matura e sfaccettata, ma anche le prime due, al netto di tutto, sono decisamente apprezzabili nel quadro delle serie TV italiane moderne. Considerando poi che è un prodotto interamente RAI e che è fruibile anche in modo completamente gratuito su RAI Play, non possiamo far altro che ...