Antonino Cannavacciuolo | “Mi gonfiava di mazzate Adesso quello chef lo arresterebbero per maltrattamenti Villa Crespi? Le ‘stelle’ sono anche di mia moglie”

(Di lunedì 3 aprile 2023)sta per tornare con Cucine da Incubo, su Sky e si è raccontato in una lunga intervista al Messaggero. Allotre stelle Michelin non si poteva non chiedere degli insetti da utilizzare in cucina, se li abbia mai provati: “No, mai. Però se mi dovessero piacere potreicucinarli. Non escludo mai niente.curioso e almeno una volta assaggio di tutto. L’idea degli insetti ci fa schifo, lo so, ma se finora al posto dei gamberi avessimo mangiato grilli non sarebbe la stessa cosa”. Il racconto diparte da lontano, dalle botte che prendeva a 14 anni dalloper il quale lavorava: “Finivo la notte gonfio di, ma io ho sempre voluto fare questo mestiere. Mia mamma voleva protestare. Mio padre, invece, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Antonino Cannavacciuolo: “Mi gonfiava di mazzate. Adesso quello chef lo arresterebbero per maltrattamenti. Villa Cr… - News24_it : Antonino Cannavacciuolo - VanityFairIt : In occasione del grande ritorno di Cucine da Incubo su Sky, lo chef campano ci parla delle sue rinunce, ma anche de… - tvblogit : Antonino Cannavacciuolo presenta la nuova edizione di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno a partire da stasera. Le… - digitalsat_it : Cucine da incubo, ripartono su Sky le missioni impossibili di Antonino Cannavacciuolo -

Tra le novità più importati c'è quella che riguarda Villa Crespi di, che guadagna per la prima volta 3 stelle. Ecco quanto si spende mediamente per mangiare in un ristorante ...Nel primo episodioarriva a Casalbeltrame, in provincia di Novara , nel ristorante a gestione familiare 'L Civel . Dopo aver provato in prima persona il menù, lo Chef osserva lo staff al lavoro e,...... disponibile anche on demand Ripartono le avventure da incubo di, protagonista di un nuovo ciclo di episodi di Cucine da incubo, attesi a partire da domenica 2 aprile in ...

Come fare la pastiera secondo Antonino Cannavacciuolo: la ricetta tristellata Reporter Gourmet

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...“Finivo la notte gonfio di mazzate, ma io ho sempre voluto fare questo mestiere. Mia mamma voleva protestare. Mio padre, invece, rispondeva così: “Se gliele ha date, significa che se le meritava”. Ade ...