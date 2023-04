Antonella Fiordelisi se la prende con Micol e poi cancella tutto

(Di lunedì 3 aprile 2023) Stamani Edoardo Tavassi ha parlato dei gieffini eliminati e quando è arrivato il momento di Donnamaria ha detto: “Non mi ricordo come parla, ve lo giuro non ricordo“.Incorvaia ha risposto ironicamente: “Abbaia!”. Questa battuta non è affatto piaciuta ad. L’ex Fidanzata di Francesco Chiofalo ha subito pubblicato un tweet contro: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. PS: Non aveva problemi però a mandare le lettere amoroso a Edo tempo fa“. Poco dopo però l’ex gieffina hato il tweet in questione. La doc però dovrebbe sapere che su Twitter ‘verba volant, screenshot manent’., un fiume in piena contro: “Edo vi ha tolto il segui”. Tweet a parte, la cosa più bella e trash ...

In attesa di tornare in televisione con qualche nuovo progetto - sarebbe in lizza per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi -continua a punzecchiare a distanza le sue rivali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Le ex coinquiline Oriana Marzoli e Micol Incorvaia , senza dimenticare l'...... anche perchè sarebbe stato premiato il buongusto contro la prepotenza: Parole che hanno indispettito non poco, che ovviamente ha subito risposto per le rime all'opinionista del ...Sotto ad un post condiviso su Instagram sono saltati fuori i commenti di Martina Nasoni , Matteo Diamante e. Nikita vince il Grande Fratello Vip Gli ex concorrenti che la ...

Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia in difesa di Donnamaria Isa e Chia

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono sempre più innamorati e ce lo dimostrano le foto e i video postati dai due ex concorrenti sui loro profili social. Infatti, dopo i numerosi alti e bassi ...Nikita risponde con i Nikiters e in più dalla sua parte ci sono tutti i Donnalisi. E i supporter di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono veramente tanti. È una sfida all'ultimo like quella ...