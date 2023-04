Antonella Fiordelisi pronta a tornare in Tv: dove la rivedremo (Di lunedì 3 aprile 2023) Personaggi Tv. Antonella Fiordelisi è tra le protagoniste di questa edizione del GF Vip. Sembra che le sia stata offerta la partecipazione in un altro reality a poche settimane dalla sua uscita dalla casa. La 25enne starebbe puntando a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, senza l’aiuto dei prorompenti genitori. dove la vedremo nuovamente? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, chi vincerà stasera: spunta il nome, pubblico basito Leggi anche: “GF VIP” 7, è successo a poche ore dalla finale: Nikita, Oriana e Tavassi protagonisti Antonella Fiordelisi nel cast de “L’Isola dei Famosi”? L’indiscrezione L’ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha rivelato un piccolo scoop sulla ragazza, spiegando che sarebbe stata contattata da L’Isola dei Famosi per prendere parte al reality, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 3 aprile 2023) Personaggi Tv.è tra le protagoniste di questa edizione del GF Vip. Sembra che le sia stata offerta la partecipazione in un altro reality a poche settimane dalla sua uscita dalla casa. La 25enne starebbe puntando a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, senza l’aiuto dei prorompenti genitori.la vedremo nuovamente? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, chi vincerà stasera: spunta il nome, pubblico basito Leggi anche: “GF VIP” 7, è successo a poche ore dalla finale: Nikita, Oriana e Tavassi protagonistinel cast de “L’Isola dei Famosi”? L’indiscrezione L’ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha rivelato un piccolo scoop sulla ragazza, spiegando che sarebbe stata contattata da L’Isola dei Famosi per prendere parte al reality, ...

