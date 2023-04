Antonella Clerici | Al pubblico racconto anche quando mi mettono le corna

(Di lunedì 3 aprile 2023)a Che Tempo che fa ha parlato del suo rapporto con il, a cui raccontai particolari intimi della sua vita.è stata tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata del 2 aprile di Che tempo che fa. La conduttrice di È sempre mezzogiorno! ha parlato del suo rapporto con ila cui racconta tutto,i particolari più intimi della sua vita privata, dalla meno pausa allea Fabio Fazio ha raccontato che il suoconosce ogni aspetto della sua vita "Perchè secondo me è giusto", ha detto la conduttrice di The Voice Senior. "Iotutto:mi fanno le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... barbiecinica : preferireste trovare l'anima gemella o vincere il buono spesa md da migliaia di euro di antonella clerici? siate sinceri - infoitcultura : Antonella Clerici scatenata da Fabio Fazio: «Al pubblico racconto tutto, anche quando mi mettono le corna» - infoitcultura : Antonella Clerici a “Che tempo che fa”: “Racconto tutto, anche le corna” - Brigante1959 : RT @frances22780122: - PasqualeMarro : #AntonellaClerici: “Non mi sposo…” -

Paola Perego commenta le ricette di E' sempre mezzogiorno e chiede adpiù ...Non cambia la messa in onda dell'amatissimo show È sempre mezzogiorno! di, che andrà in onda come di consueto da lunedì 3 aprile a venerdì 7, alle 11.55 su Rai 1. Un grande albero ...si sposa Ne parla a Che tempo che fa: è Vittorio Garrone che sogna il ...

Antonella Clerici senza freni a Che tempo che fa: «Racconto tutto, anche quando mi fanno le corna...» leggo.it

Paola Perego non sa cucinare, lo ammette nella cucina di Antonella Clerici, ospite di E’ sempre mezzogiorno. Paola Perego non mente, non finge di sapere o non sapere cucinare, davvero non lo sa fare e ...Antonella Clerici ieri sera è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ovviamente oggi 3 aprile 2023 nella sua puntata di E’ sempre mezzogiorno ne ha parlato portando nel bosco l’animaletto che ...