Antitrust sanziona Vodafone | Wind | Telecom e Fastweb

(Di lunedì 3 aprile 2023) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato le societàS.p. A. per 400mila euro,Tre S.p. A. per 300mila euro,S.p. A. per 200mila euro eS.p. A. per ...

Ai quattro operatori sanzioni per un totale di un milione per pratiche scorrette Fatturazioni post recesso: l'Vodafone per 400mila euro, Wind per 300mila euro, Telecom per 200mila euro e Fastweb per 100mila euro. Le istruttorie dell'Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato ...Lo si legge in una nota dell'. Sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno dal 2020 - a situazioni ...Lo si legge in una nota dell'. Sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno dal 2020 - a situazioni ...

L’Antitrust ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro per comportamenti illegittimi ...Riscontrati comportamenti illegittimi nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile. Multe complessive di un milione di euro ...