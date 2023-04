Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 3 aprile 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 aprile 2023), 3è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 3, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata andata in onda venerdì scorso abbiamo visto Armando discutere sia con Gianni Sperti che con Aurora. Armando ha anche deciso di smettere di conoscere Sara dopo una sola uscita e anche per questo motivo, è stato ulteriormente criticato dagli ...