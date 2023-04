Anticipazioni Uomini e Donne | la scelta di Lavinia

Leggi su zon

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ritorna questo pomeriggio il dating show più famoso d’Italia,, che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 alle 14:45. Inoltre, è possibile seguire il programma in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50. Scopriamo quindi tutte lediin merito alla puntata di oggi. Non a caso, quella che andrà in onda questo pomeriggio sarà una puntata particolarmente importante. Proprio oggi avremo modo di vederefare la sua. Nel corso della trasmissione, la ragazza si è sempre dimostrata indeciso su chi fare la sua, che fino all’ultimo ha visto schierati contro Alessio Campoli e Alessio Corvino. Ma ora sembra non esserci ...