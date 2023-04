Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha uccide Demir? (Di lunedì 3 aprile 2023) Zuleyha Altun si renderà protagonista di un nuovo gesto folle a Terra Amara. La donna, stanca di subire umiliazioni da parte di Demir, ruberà una pistola a Fekeli e si recherà alla villa. Una volta lì, la punterà contro il consorte e nel momento in cui lui le dirà di non essere degna di essere chiamata madre, gli sparerà colpendolo dritto al petto. Terra Amara, spoiler: Zuleyha tenta di darsi fuoco, ma Fekeli la salva La vicenda comincerà nel momento in cui Demir, dopo aver visto un video compromettente di Zuleyha e Yilmaz, crederà erroneamente che i due abbiano una relazione extraconiugale e per tale motivo caccerà di casa la consorte e le impedirà di vedere i piccoli Adnan e Leyla. La Altun cercherà in tutti i modi di lottare per i ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 aprile 2023)Altun si renderà protagonista di un nuovo gesto folle a. La donna, stanca di subire umiliazioni da parte di, ruberà una pistola a Fekeli e si recherà alla villa. Una volta lì, la punterà contro il consorte e nel momento in cui lui le dirà di non essere degna di essere chiamata madre, gli sparerà colpendolo dritto al petto., spoiler:tenta di darsi fuoco, ma Fekeli la salva La vicenda comincerà nel momento in cui, dopo aver visto un video compromettente die Yilmaz, crederà erroneamente che i due abbiano una relazione extraconiugale e per tale motivo caccerà di casa la consorte e le impedirà di vedere i piccoli Adnan e Leyla. La Altun cercherà in tutti i modi di lottare per i ...

