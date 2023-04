Anno Giubilare Verginiano, De Luca fa tappa al Loreto (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – Per la celebrazione del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia di S. Maria di Montevergine e l’indizione dell’Anno Giubilare Verginiano (2023 – 2024) mercoledì è atteso anche. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Moderatore: Dott. Vincenzo Spagnolo, Giornalista di Avvenire Direttore della Comunicazione: Dott. Mario Viola L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – Per la celebrazione del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia di S. Maria di Montevergine e l’indizione dell’(2023 – 2024) mercoledì è atteso anche. Vincenzo De, Presidente della Regione Campania. Moderatore: Dott. Vincenzo Spagnolo, Giornalista di Avvenire Direttore della Comunicazione: Dott. Mario Viola L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Evange_it : ?? Venerdì scorso si è tenuto il primo incontro dei delegati delle Diocesi italiane per il #Giubileo2025 con S.E. Mo… - SpagnaInItalia : Il 16 aprile inizierà ufficialmente l'Anno Giubilare Lebaniego con l'apertura della Porta del Perdono. Si tratta d… - optibelrebe : RT @UAAR_it: Il #giubileo del 2025 è l’occasione per una pioggia di denaro pubblico a favore della #Chiesa cattolica e per un ancora più os… - dickasset : RT @UAAR_it: Il #giubileo del 2025 è l’occasione per una pioggia di denaro pubblico a favore della #Chiesa cattolica e per un ancora più os… -