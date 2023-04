Annalena Benini nuova direttrice del Salone del libro di Torino

(Di lunedì 3 aprile 2023)sarà ladelInternazionale deldiper il triennio 2024-2026. Ladirezione del festival sarà presentata nel pomeriggio a palazzo Madama, asuccede al Nicola Lagioia, autore di libri, tra gli altri come La ferocia, Premio Strega e premio Mondello nel 2015 e La città dei vivi, che ha diretto ildeldi Torio a partire dal 2016. Nel novembre dello scorso anno, Lagioia ha annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alla guida della kermesse. Guiderà la manifestazione torinese fino all’edizione 2023.Alla conferenza di questo pomeriggio saranno presenti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco della ...

TORINO.è stata nominata a sorpresa la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino: entrerà in carica per un triennio a partire dall'edizione del 2024 prendendo il posto di Nicola Lagioia ...sara' la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024 - 2026. Lo annunciano il presidente della Regione Piemonte, il sindaco della Citta' di Torino e ...... Goffredo Fofi, il regista Andrea Andermann (con cui Flaiano lavorò per il suo ultimo film, Oceano Canada ), Anna Longoni (curatrice dell'opera completa di Flaiano),, Francesco ...

TORINO. Annalena Benini è stata nominata a sorpresa la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino: entrerà in carica a partire dall'edizione del 2024. La decisione sul suo nome è giunta dopo un ...