Annalena Benini nuova direttrice del Salone del libro di Torino | la scelta dopo lo stallo sul successore di Lagioia

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sarà la scrittriceladelInternazionale deldiper il triennio 2024-2026. La nomina della collaboratrice del Foglio e autrice per Einaudi arrivauna lunga trattativa tra i vertici della Regione Piemonte e i soggetti privati che fanno parte del comitato direttivo che cura l’organizzazione dell’evento,l’uscita dello scrittore Nicolaè nata a Ferrara e vive a Roma, dal 2021 scrive per il Foglio di cultura e dirige la rivista culturale Review, in cui cura la rubrica di libri Lettere rubate. Nel 2018 ha pubblicato con Rizzoli “La scrittura o lavata. Dieci incontri dentro la letteratura“. Ha anche collaborato con la Rai, scrivendo e conducendo ...