Annalena Benini è la nuova direttrice del Salone del Libro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) . Dopo il gran rifiuto di Paolo Giordano, dovuto a sua detta dall’eccessiva intrusione ministeriale sulle nomine del comitato editoriale, ecco la quota rosa che non t’aspetti. Dopo i 5 anni di Nicola Lagioia e i 18 ininterrotti di Ernesto Ferrero, al Lingotto sale in cattedra la 47enne giornalista de IlFoglio. Ferrarese, laureata in legge, è al quotidiano di Giuliano Ferrara dal 2001 dove si occupa di letteratura, “cultura, persone e storie”, curando la rubrica Lettere Rubate del sabato e dirigendo il mensile Review.è anche scrittrice: nel 2018 è stata autrice di La scrittura o la vita (Rizzoli) dove ha incontrato dieci tra i più importanti scrittori italiani (tra loro Sandro Veronesi, Walter Siti, Alessandro Piperno e Melania Mazzucco); ha curato nel 2019 per Einaudi I racconti delle donne, venti racconti di scrittrici, dalla Atwood alla Reza, dalla Yourcenar ...