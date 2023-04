Annalena Benini direttrice del Salone del Libro (Di lunedì 3 aprile 2023) La scrittrice e giornalista Annalena Benini sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026. L’annuncio arriva direttamente dal Salone, congiuntamente a Comune di Torino e Regione Piemonte che sono dunque riusciti a convergere sul nome. Nata a Ferrara nel 1975 e laureata in Giurisprudenza, dal 2001 scrive per «Il Foglio», occupandosi di cultura, storie, persone e libri. Ha fondato e cura l’inserto settimanale «Il Figlio» e la rivista culturale «Review». Ha pubblicato “La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura” (Rizzoli 2018). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi “Romanzo italiano” e “Pietre d’inciampo”. Per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne (2019) e ha ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 3 aprile 2023) La scrittrice e giornalistasarà ladelInternazionale deldi Torino per il triennio 2024-2026. L’annuncio arriva direttamente dal, congiuntamente a Comune di Torino e Regione Piemonte che sono dunque riusciti a convergere sul nome. Nata a Ferrara nel 1975 e laureata in Giurisprudenza, dal 2001 scrive per «Il Foglio», occupandosi di cultura, storie, persone e libri. Ha fondato e cura l’inserto settimanale «Il Figlio» e la rivista culturale «Review». Ha pubblicato “La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura” (Rizzoli 2018). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi “Romanzo italiano” e “Pietre d’inciampo”. Per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne (2019) e ha ...

