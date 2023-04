Angelina Mango in lacrime si sfoga con Wax | “Non farmelo mai più”

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’uscita di Samu Segreto ha scosso la casetta. I ragazzi di Amici non si aspettavano l’eliminazione del ballerino (anche gran parte del pubblico da casa). L’alunna che è stata più colpita dall’abbandono di Samu è sicuramente, che in piena notte è uscita dalla casetta ed è scoppiata in. Wax ha cercato di consolare l’amica, che ha ammesso di aver vissuto malissimo il ballottaggio tra lui e Samu: “Non mi fare più questi scherzi. Facciamo che questo vale come pesce d’aprile. Questo ballottaggio per me è stato il peggiore del mondo. Un ballottaggio così non me lo aspettavo. Perché sono molto legata ad entrambi. Più tu cantavi e più io piangevo. Anche l’esibizione di Samu non sono riuscita a vederla. Sono troppo giù per Samu e ho avuto paura per te. Poi ovvio che sono soddisfatta di com’è andata per me. Michele Bravi ...