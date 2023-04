“Andate a lavorare!” clamoroso errore della Gazzetta dello Sport sul coro (Di lunedì 3 aprile 2023) “Andate a lavorare!”, clamoroso abbaglio della Gazzetta dello Sport sul coro intonato al Maradona: la ricostruzione. La Gazzetta dello Sport ha commesso un errore piuttosto grave riportando un coro indecente attribuito ai tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il coro “Andate a lavorare!” sarebbe stato intonato dai tifosi partenopei durante la partita di ieri sera allo stadio Maradona. Tuttavia, si è poi scoperto che il coro in questione è stato invece lanciato dai tifosi milanisti e non dai napoletani. “Ieri il Maradona ha sprecato più energie a insultare De Laurentiis che a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) “”,abbagliosulintonato al Maradona: la ricostruzione. Laha commesso unpiuttosto grave riportando unindecente attribuito ai tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il” sarebbe stato intonato dai tifosi partenopei durante la partita di ieri sera allo stadio Maradona. Tuttavia, si è poi scoperto che ilin questione è stato invece lanciato dai tifosi milanisti e non dai napoletani. “Ieri il Maradona ha sprecato più energie a insultare De Laurentiis che a ...

